賭債糾紛遭圍毆 吞K他命身亡
中國時報
游昊予／基隆報導
基隆市八堵區2日發生一起圍毆事件，4名不知名人士將1名李姓男子打成重傷，男子於過程中疑似因不堪痛楚將毒品K他命吞下肚，圍毆者見事態不對，通知李男的朋友送至礦工醫院，但李男經搶救後仍傷重不治，詳細的死亡原因，仍要等檢察官相驗後釐清。
基隆市警方2日接獲通報，1名男子被送至台灣礦工醫院，當警方趕達醫院時，李男已失去生命跡象，全身挫傷，頭部也有明顯傷勢，認定案情不單純，便調閱監視器著手調查。
警方初步調查指出，今年37歲的李男疑似因為表弟與人有賭債糾紛，2日凌晨前往暖暖一處洗車場談判，但雙方爭執不下，兩人先後遭到數名男子圍毆，過程中李男因不堪痛楚，竟將身上的K他命吞下肚子。警方陸續約談涉案人員到案說明，並報請檢察官相驗，預定於6日解剖並進一步偵辦。
(中國時報)
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