大溪地都更納國有地 衝100％同意
新北市長侯友宜上任後指標性新店大溪地都更案，目前擬將北側國有土地納入，雖更新時程恐再延後半年，但不少住戶認為基地面積變大可減少開發成本，意願頗高，市府本周起也將主動協調不同意戶，全力衝刺100％同意門檻。
新店大溪地（一期）社區過去因海砂屋認定不同，部分住戶無法獲海砂屋原容積再加30％獎勵，造成都更同意比例卡關80％無法達到100％，但侯友宜上任後，將海砂屋獎勵認定放寬，屬同一使用執照範圍內建築物，經核准併同拆除重建者皆適用，讓大溪地都更露出曙光。
上月大溪地社區召開住戶大會，針對更新範圍重新討論，初步共識希望能夠將北側屬於國產署土地的籃球場納入整體規畫，不過行政流程恐需要再多半年。
更新會理事長王方谷說，更新會目標1坪換1坪，且有1個平面車位與機車位，但恐怕要開挖到地下6層樓才能達成這條件，若能夠加入國有土地共同更新，可望減少開挖樓層，大幅減少成本。
王方谷說，雖要再多半年流程，但「3年都等了，半年還是只好接受」，不過目前還有部分尚未同意戶需要溝通，希望市府盡快介入。
都更處更新事業科長徐子宏表示，目前一期社區面積約791坪，若加入國有地可再加410坪，可讓原本的基地面積更方正，少挖地下室可望降低成本，國產署參加開發，也可增加國庫收益。
徐子宏說，過去都由顧問公司協調尚未同意戶，市府也將從本周起主動與約20戶聯繫，盼透過公家單位信賴度，加速達到100％同意門檻。
(中國時報)
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