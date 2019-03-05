海沙堵五南排水溝 農田逢雨就淹

2019年03月05日 04:11 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮五南排水溝近日有農民陳情，排水匯出口遭垃圾與大量淤沙阻塞，只要遇到小雨，就會水淹農田，農民無法耕種，農損難以估計，若遇颱風大雨，農作心血更是付之一炬，縣府水利處會勘後表示，設置排水溝的土地為林務局轄管，已函文林務局做責任釐清，目前朝雇工清淤排沙方向努力。

五南排水溝匯集五南里社區居民排水、農田灌溉溢出等水流排出大海，但當初排水溝設計不良，導致每逢東北季風南吹，水溝就會被海沙淹沒、阻礙排水，農民每年得花數千元請挖土機清運，否則大雨就水淹農田，造成農損影響農民生計。

縣議員張顧礫會同水利處會勘後，認為定期清淤挖沙治標不治本，大多農民仍希望能將排水溝改道，張顧礫表示，水流走向錯位，造成排水系統遭海沙掩蓋，應將東往西的排水道，在未到出海口海沙區域前100多公尺，往南切往苑裡港排水，才能緩解風吹沙情況。

水利處水利科長張坤源表示，該排水溝非縣府轄管的公告區域排水，經查用地屬林務局轄管，附近也設有防風林，全案上月27日會勘後已函文請林務局將排水設施管轄責任釐清，並做處置，因風向不定，排水溝改道仍有風吹沙疑慮，目前待林務局回覆。

(中國時報)