卓蘭溝福德祠 擲出罕見立杯

2019年03月05日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

土地公顯靈了！台中市神岡區卓蘭溝福德祠大年初六出現「立杯」，信徒們嘖嘖稱奇！廟方再度擲筊請示，土地公決定將於3月8日（農曆2月2日）聖誕舉辦摸彩活動，共有200份獎品大放送，最大獎為50吋液晶電視；廟方邀民眾共襄盛舉，凡樂捐100元即可摸彩1次。

卓蘭溝福德祠位神岡區大圳路旁！前身是清末留下的石頭公，12年前由已逝前主委李豐吉發動建廟。現任主委李木坤說，當時土地公托夢給前主委，稱祂被玉皇大帝封為「至頂善福德正神」，要求建廟供奉；於是發動地方樂捐600多萬元，購買200坪土地建廟，命名「卓蘭溝福德廟-至頂善福德正神」。

李木坤指出，該廟為財神，廟方除開放信眾點「平安財利燈」，也出借發財金，每年約可借出600份。該廟有「財神到我家」習俗，農曆正月16日由點燈民眾擲筊當爐主，擲最多聖杯的12人，可將土地公分靈迎回家供奉。

李豐吉說，今年大年初六信眾擲出「立杯」，信眾都說「土地公顯靈！」，經擲筊請示福德正神，同意在8日（農曆2月2日）土地公生「頭牙」舉辦摸彩活動；準備50吋電視、電磁爐、電子鍋等200份好禮，樂捐100元即可參加摸彩1次。

(中國時報)