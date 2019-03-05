嘉縣證件照 免費隨拍隨領
嘉義縣各戶政事務所本月1日起全面提供補換發身分證、健保卡免費拍照服務，縣長翁章梁4日親自到民雄戶政事務所新港辦公室幫換證民眾「喬姿勢」拍照上傳雲端。翁章梁表示，未來鄉親不必再因照片規格不符往返奔波，人民生活的不便由政府來解決。
翁章梁4日下午到民雄戶政事務所新港辦公室宣布這個消息時，新港鄉長林茂盛和縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠等人也都到場。翁章梁親自操作電腦，幫新港蘇姓鄉親拍數位照片，照片上傳後，約10分鐘新證件就製作完成。
過去民眾前往戶所補換發身分證、健保卡時，因沒帶照片、規格不符等因素，必須往返奔波。翁章梁指出，身分證對民眾來說很重要，嘉義縣2018年補換身分證約3萬7000件，過去拍照更換身分證照片需收100元工本費，現在除了免費外，當天就能領證，提升行政效率，節省民眾時間及金錢。
縣民政處長楊健人表示，為確保民眾隱私安全，所拍攝的數位相片僅供上傳內政部戶政司申辦國民身分證使用；完成上傳後，系統將在隔天自動清除所有照片檔，不必擔心個資外洩。翁章梁也說，因視訊攝影機無修片功能，可降低有心人士過度修改五官特徵或利用合成相片冒領身分證的風險。
(中國時報)
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