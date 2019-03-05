綠色隧道易塞 東縣府爭取路堤共構延伸

2019年03月05日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府進行太平溪路堤共構工程預計年底完工，可望改善台9線綠色隧道往縱谷的交通壅塞情形，但通車後將造成新的交通瓶頸，縣長饒慶鈴4日前往視察工程進度時表示，會再爭取路堤共構往北延伸銜接公路總局的台9線改善工程，讓交通順暢。

饒慶鈴表示，綠色隧道因逢年過節易造成塞車情況，縣府爭取太平溪路堤共構計畫，希望解決壅塞的問題，不過，年底完成時，台9線、太平橋的車潮交會，勢必又將造成新的堵塞情況。

饒慶鈴指出，由於公路總局已通過台9線瓶頸路段改善計畫環評作業，規畫將從檳榔橋至綠色隧道口闢建新的拓寬道路，俟完成定線後，縣府將會爭取、規畫延伸路堤共構工程至新拓寬道路的經費。

建設處長吳慶榮說明，太平溪路堤共構第1標工程，目前工程進度已達84％，後續配合台電鐵塔遷移，希望於今年底完工。

另外，再過幾個月就是汛期，為了減輕颱風及豪雨的侵襲，建設處也辦理太平橋上游河道清疏土方達35萬立方公尺，工程經費787萬元，預定5月初汛期前完成。同時，縣府也已編列1000萬元辦理太平橋下游全河道整理，及太平溪檳榔橋下游右岸堤防新建工程400公尺，預算4400萬元，預計年底完工。

(中國時報)