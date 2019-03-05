迪化河濱公園禁騎車 加強宣導
民眾投訴228連假帶小孩到大稻埕附近騎腳踏車，不料，從迪化休閒運動公園跨堤景觀平台要進入河濱卻沒有單車牽引道，不少人都是扛著車氣喘噓噓爬樓梯到河堤，既不方便也相當危險，痛批設計不良。北市工務局對此回應，公園禁騎單車所以未設置牽引道。
林先生指出，不少人牽著腳踏車從觀景平台進入河濱，全家人也打算到河邊騎車，沒想到竟然沒有單車牽引道或升降梯等無障礙設施，附近其他2座觀景平台也只有階梯，所有人都是扛著腳踏車下平台。
對此，工務局衛工處總工程司馬啟隆說明，由於迪化休閒運動公園禁止騎乘單車，所以才不像其他河濱跨堤天橋設有牽引道，未來會加強禁止腳踏車通行告示牌，建議民眾可利用附近水門進出，若想從高處看風景，可以把單車停在平台下方腳踏車架，步行上平台欣賞。
(中國時報)
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