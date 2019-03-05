天暖紅椿象爆發 民眾心慌
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
冬末春初是椿象繁衍的季節，苗栗後龍近日有民眾指出，車站周邊出現大量外表鮮紅的蟲子，聚集攀爬在樹底或牆上，步行經過時常心驚膽跳，擔心遭攻擊。縣農業處指出，紅色的蟲本名叫紅姬緣椿象，3月回暖使它的活動力旺盛，外表嚇人其實無害，用稀釋肥皂水噴灑即可有效驅離。
紅姬緣椿象又名紅椿象，喜愛群聚生活，逢暖冬氣候溫暖，今年提早於1、2月繁殖，3月即出現大量色彩鮮紅的成蟲與若蟲，群聚在台灣常見的行道樹台灣欒樹下，因此又被稱作「台灣欒樹下的小精靈」，紅通通的外表常被誤會有劇毒及攻擊性，使一般民眾看得心驚驚。
陳姓民眾將拍到的紅椿象PO上網，引發後龍鄉親議論，指出在車站附近很常見，公園裡超多，幾乎都一整群黏在一起，看到都起雞皮疙瘩。
農業處指出，紅姬緣椿象只會吸食樹液，無攻擊性，對樹木影響不大，對人體也無害，會吸引鳥類前來覓食，形成食物鏈，屬自然生態系重要的一環，為免破壞生態、汙染環境，並不需噴藥撲殺。農務科科員謝明君指出，紅姬緣椿象生命周期約3周，大量聚集現象很快就會結束，移除蟲體採物理防治方式，民眾可在樹幹處塗抹黏膠，使它無法爬回樹上，或是將肥皂水稀釋100至300倍、苦楝油稀釋600倍噴灑於蟲體腹部，就能請它們「搬家」。
(中國時報)
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