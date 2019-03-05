日月潭底泥公仔 用文創助清淤

2019年03月05日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

日月潭水位下降淤積問題引關注！潭區水域管理單位台電明潭、大觀發電廠去年雖疏濬5000立方公尺，但相較每年新增淤積量真是杯水車薪！廠長李彥群以多元管道思維，擬推「日月潭底泥公仔」文創，只要做得夠可愛，吸引每人帶走半斤成效將不輸疏濬。

李彥群表示，日月潭原設計蓄水量為1億4000萬立方公尺，從1934年啟用至今85年，有效蓄水量剩約1億2857立方公尺，淤積率約17％；在全台大、小水庫中，算是情況最好的。但每年新增30萬立方公尺淤沙，仍需正視。

2006年初辦疏濬，清淤5000立方公尺，但因運輸過程對潭區交通及觀光業造成一定程度衝擊，翌年喊卡。2017年重啟機制目標5000立方公尺，2018年目標增為1萬立方公尺。

挖起的底泥需先濾乾，輸運時才能避免汙染路面；實際清運量兩年合計才只有5000立方公尺，今年雖然目標大幅提高到3萬立方公尺，相較每年新增30萬立方，緩不濟急！

因此以多元思維，採多元管道，一方面利用大觀、鉅工兩座傳統式水力發電廠，以底泥拌入潭水的「渾水發電」方式排沙，希望能盡量作到沖、淤平衡。

另方面運用土木經理黃陵育、化工專業工程師蕭郁靜長才，利用底泥開發建材；最近試作50多組「以日月潭的泥土作成的公仔」，希望透過文創商品消耗部分淤泥。讓遊客「每人帶走一把日月潭泥土，如每人半斤，一年可清掉5000立方」。

(中國時報)