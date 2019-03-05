雲林秀女力 限定商品38元
雲林縣政府為向撐起半邊天的女性致敬，號召縣內業者推出38婦女節優惠，吃、喝、穿等限定商品通通38元；另肩負家計的油漆工、致力環保手創物的媽媽、取得美容美髮證照的新住民等，也分享職場奮鬥歷程，縣長張麗善更提出婦女利多政策，希望女力更發光發熱。
印尼新住民張梅花4日以精彩的獨舞，為婦女節系列活動揭開序曲，張麗善指出，全國只有雲林正副縣長都是女性，足見女力已經成為雲林的重要力量。
油漆工楊玉婷因老公生病，一肩挑起家計，秀麗外型令人難以與粗重的粉刷工作做聯想。詹招治喜歡手作，更愛回收競選旗幟等加工成袋子、帽子等，作品精巧。
越南新住民阮理厚從不識中文到取得美容美髮證照，堅持不放棄，終成為專業美容師；青農吳如瀅則是對養菇很執著，非椴木不用，獲選全國模範農民。
張麗善稱許並感佩楊、詹等人兼顧工作興趣及家庭，為疼惜雲林婦女，特別提出多項利多政策，包括配合生育津貼最高1萬5000元補助、祖孫托育補助從2歲延長到3歲、建構新住民通譯系統、推行新住民共老社區、開辦特殊境遇婦女與家庭微型保險等。
社會處長林文志表示，縣內多家友善廠商提出許多優惠慰勞勞苦功高的女性，包括85度C、塔吉特、興隆毛巾與福祿壽觀光工廠、織雲館、朝露魚舖、源順、上豐等，吃喝用等限定商品通通只要38元，優質且超值。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。