雲林秀女力 限定商品38元

2019年03月05日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府為向撐起半邊天的女性致敬，號召縣內業者推出38婦女節優惠，吃、喝、穿等限定商品通通38元；另肩負家計的油漆工、致力環保手創物的媽媽、取得美容美髮證照的新住民等，也分享職場奮鬥歷程，縣長張麗善更提出婦女利多政策，希望女力更發光發熱。

印尼新住民張梅花4日以精彩的獨舞，為婦女節系列活動揭開序曲，張麗善指出，全國只有雲林正副縣長都是女性，足見女力已經成為雲林的重要力量。

油漆工楊玉婷因老公生病，一肩挑起家計，秀麗外型令人難以與粗重的粉刷工作做聯想。詹招治喜歡手作，更愛回收競選旗幟等加工成袋子、帽子等，作品精巧。

越南新住民阮理厚從不識中文到取得美容美髮證照，堅持不放棄，終成為專業美容師；青農吳如瀅則是對養菇很執著，非椴木不用，獲選全國模範農民。

張麗善稱許並感佩楊、詹等人兼顧工作興趣及家庭，為疼惜雲林婦女，特別提出多項利多政策，包括配合生育津貼最高1萬5000元補助、祖孫托育補助從2歲延長到3歲、建構新住民通譯系統、推行新住民共老社區、開辦特殊境遇婦女與家庭微型保險等。

社會處長林文志表示，縣內多家友善廠商提出許多優惠慰勞勞苦功高的女性，包括85度C、塔吉特、興隆毛巾與福祿壽觀光工廠、織雲館、朝露魚舖、源順、上豐等，吃喝用等限定商品通通只要38元，優質且超值。

(中國時報)