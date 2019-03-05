革新 盼結出甜美果實

2019年03月05日 04:11 中國時報 賴峰偉

再次接任澎湖縣長職務已兩個多月了，重新回到澎湖縣議會，坐在14年前的備詢席上，百感交集。

議場配置不變，但澎湖變了。公部門不若以往朝氣煥發，建設停滯，縣政迷茫。民風已易，競相要求縣府補助大小活動，民脂民膏何足為惜？

處芝蘭之室，久而自芳，入鮑魚之肆，久不聞其味。於是，市區車輛亂停亂放，交通阻塞，可視若無睹。租車行佔用機車格、人行道，民眾停車權益受損，行人受礙，可置若罔聞。台華輪老朽，回家的路顛簸折騰，為謀利益，可犧牲眾人福祉。

不是我急，而是澎湖慢了！澎湖虛耗多年，全國22縣市，施政績效排名墊底。別人在前進，我們不能片刻蹉跎，所以我要求縣府團隊劍及履及。

法國名畫家雷諾瓦晚年病痛纏身，仍創作不輟，留下不朽畫作，他說：「痛苦會過去，美麗會留下。」

我何嘗不知，因循易，革新難，好人好當，好事難為。但我相信，個人的困難終能為澎湖結出甜美果實。

(中國時報)