楊實秋遭詐10萬 車手判1年1月

2019年03月05日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

詐騙集團去年以兒子運毒被毆打為幌子，打電話向前台北市議員楊實秋詐騙得手10萬元，警方據報後，逮獲年僅18歲的曾姓車手；台北地院考量曾男獲取報酬僅2000元，事後也與楊實秋達成和解且賠償4萬元，依詐欺罪判刑1年1月，但未宣告強制工作3年。

檢方起訴指出，18歲曾男加入詐騙集團擔任取款的車手，去年5月24日上午，詐騙集團打電話給楊實秋，先佯稱他們是販毒集團成員，楊的兒子擔任運送毒品車手，害他們損失3公斤K他命，正遭小弟毆打。

楊實秋聯繫兒子未果，信以為真，並擔心兒子安危，於是依照詐騙集團指示，將現金10萬元放入白色信封內，置於重型機車後車輪下，詐騙集團再由曾男取走信封，等到楊察覺有異報警後，警方逮獲曾男，檢方起訴，要求將曾男強制工作3年。

北院審理後援引最高法院判決意旨認為，曾男同時觸犯詐欺取財罪與組織犯罪罪，但依社會通念，應評價為一罪才符合刑罰公平原則，如果數罪併罰有過度評價之疑，不符合人民法律感情，只論處加重詐欺罪，儘管雙方已和解，仍判刑1年1月，全案可上訴。

(中國時報)