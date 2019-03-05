關西重啟挖礦 意見兩極

2019年03月05日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣關西鎮復礦案引起地方爭議，4日礦權申請環評前說明會炮聲隆隆，有人質疑開發範圍涉及林業用地及山坡地保育區，恐為環境帶來衝擊。也有人認為西部首例復礦將活絡經濟，顧問公司強調會彙整意見，盼與居民取得共識。

關西重啟挖礦案在亞泥技術性撤案後，留下羅慶仁、羅慶江2案，計畫於金山、玉山里進行開挖礦石，環保署評估後認定需進行第2階段環境影響評估，開發案代表人羅慶仁昨由新陽工程顧問公司董事長蔡穗陪同下舉行說明會，並聽取地方意見。

顧問公司提供開發行為空汙、噪音、震動等評估，均符合相關法規值，而水質評估則符合灌溉用水水質標準，將具體回饋清寒獎助學金、村里廟會、地方建設等，另將提供工作機會。

居民曾前朗表示，採礦對地方汙染很大，他不贊成以爆破做為開採模式，業者聲稱開挖後對水質不會產生問題，但實際上一干排水溪流最後仍會匯集到鳳山溪，進到關西、新埔淨水廠及灌溉水取用區，這些問題在業者提供的資料上付之闕如。

顧問公司表示，開採生產的礦石將做工程營造骨材或水泥原料，開採作業與植生復育將並行。

(中國時報)