平腹小蜂釋放教學觀摩 專剋荔枝椿象
氣溫回暖，荔枝椿象活動力趨活躍並進入產卵期！台中市政府農業局自7日起啟動生物防治，規畫生產400萬隻平腹小蜂，並於4日在荔枝、龍眼生產專區霧峰桐林舉辦教學觀摩會，強化生物防治的效果；農業局長蔡精強說，今年將調整平腹小蜂釋放點，增加防治面積及提高防治成效。
農業局表示，荔枝椿象的生物防治法，為利用天敵「平腹小蜂」將卵產於荔枝椿象卵內，進而逐漸降低荔枝椿象族群數；農委會苗栗區農改場等單位，4日在霧峰桐林舉辦平腹小蜂釋放教學觀摩會。
苗改場專家及台中市平腹小蜂飼育中心，解說平腹小蜂飼育過程及習性，同時進行釋放教學與指導；今年調整平腹小蜂釋放點，以鄰近廢耕果園、有機、友善園區及合作監測點等，未施用化學藥劑地區為主，號召鄰近廢耕果園農友參與釋放工作。
農業局指出，今年度提高防治資材補助，由市府負擔2/3費用、農民負擔1/3，每公頃最高補助2000元，即日起至3月29日向耕地所在農會申辦；市府同步啟動物理防治措施，辦理荔枝椿象卵片收購計畫，收購標準為每卵片2元，抑制園區荔枝椿象成長數量。
(中國時報)
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