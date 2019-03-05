2019年03月05日 04:11 中國時報 黃偉哲

過完農曆春節，春光盛極，百花齊放的季節緊接到來；台南是一座繁花盛開的城市，隨著時節變化，城市的容顏總被各色繁花依時妝點，春天尤其精彩。

每年3月初始，台南都有一場蘭花盛宴，2019台灣國際蘭展從3月2日登場，為期10天。今年蘭展以「蘭境─閱讀台南」為主題，將蘭花的千姿百態融入府城的傳統文化、藝術、慶典與產業之中，緊扣著台南近400年來的發展歷史，沿著歷史發展軌跡，細細閱讀，一定可以發現台南與蘭花共構的文化底蘊和絕代風華。

白河的林初埤木棉花道被譽為世界最美的花海街道之一，過去總要到3月下旬才盛開，今年受到暖冬影響，提前綻放。木棉花苞形成壯觀的火紅隧道，兩旁的水田與遠山的綠意，大自然的美麗風光構成絢麗色彩，令人讚嘆，吸引許多旅人走訪合影。

春天，全台最美的蜀葵花季在學甲。蜀葵花田錯落著紅、黃、粉紅、白色各種繽紛顏色，美不勝收；穿梭在田園路徑，如夢似幻，如此無敵的花海，也是不容錯過的拍照打卡景點。

無獨有偶，烏山頭水庫的南洋櫻，往年都在3月中旬開花，今年也提前綻放，香榭大道上的櫻花燦爛盛放，樹下落花隨風飄逸，漫步在步道上，仿如置身在粉紅色的世界，浪漫動人。

花開滿樹、落英滿地，是台南給人們最美的春天印象，也是台南生活的日常。初春，柚花、風鈴木、羊蹄甲、苦楝依序在城市角落靜靜綻放，讓台南無與倫比的美麗。邀請國人好朋友到訪台南，賞花漫遊、感受春日，花現台南之美，享受花樣的幸福！

(中國時報)