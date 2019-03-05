去年貨櫃量 創歷史新高

2019年03月05日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣港務公司成立7周年，面臨船舶大型化、航商整併及海運聯盟重組等重重的挑戰下仍創佳績，同時更掌握社會發展趨勢，積極拓展多元業務，以強化競爭力，去年台灣港群貨櫃量達到1532萬TEU，創下歷年新高，董事長吳宗榮也頒發金舫獎感謝對促進台灣國際商港營運的績優客戶。

吳宗榮致詞指出，港務公司團隊未來應以「創新」、「合作」與「效率」三大發展主軸，以創新作法導入企業經營及發展智慧港口，使港區資源發揮最大綜效，營造良好經營環境；同時持續加強與港區業者之合作，並攜手港口所在地方政府共創港市榮景；也持續提升港務公司核心競爭力及經營績效，以邁向卓越港埠經營集團之願景。

港務公司面對全球政經情勢動盪、航運業景氣低迷等，營運績效仍保持相當競爭力，貨櫃業務方面，台灣港群去年的貨櫃裝卸量較前年有所成長，總櫃量達1532萬TEU，高雄港更連續5年維持住千萬TEU大港之地位；客運業務方面，去年旅客人次達142萬餘人次，其中，基隆港的旅客人數甚至突破100萬人次。港務公司也針對過去一年對促進商港營運績效有重大貢獻之績優客戶頒予「金舫獎」，以表達誠摯感謝；「金舫獎」5個獎項共計34家公司獲獎。

(中國時報)