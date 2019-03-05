去年貨櫃量 創歷史新高
台灣港務公司成立7周年，面臨船舶大型化、航商整併及海運聯盟重組等重重的挑戰下仍創佳績，同時更掌握社會發展趨勢，積極拓展多元業務，以強化競爭力，去年台灣港群貨櫃量達到1532萬TEU，創下歷年新高，董事長吳宗榮也頒發金舫獎感謝對促進台灣國際商港營運的績優客戶。
吳宗榮致詞指出，港務公司團隊未來應以「創新」、「合作」與「效率」三大發展主軸，以創新作法導入企業經營及發展智慧港口，使港區資源發揮最大綜效，營造良好經營環境；同時持續加強與港區業者之合作，並攜手港口所在地方政府共創港市榮景；也持續提升港務公司核心競爭力及經營績效，以邁向卓越港埠經營集團之願景。
港務公司面對全球政經情勢動盪、航運業景氣低迷等，營運績效仍保持相當競爭力，貨櫃業務方面，台灣港群去年的貨櫃裝卸量較前年有所成長，總櫃量達1532萬TEU，高雄港更連續5年維持住千萬TEU大港之地位；客運業務方面，去年旅客人次達142萬餘人次，其中，基隆港的旅客人數甚至突破100萬人次。港務公司也針對過去一年對促進商港營運績效有重大貢獻之績優客戶頒予「金舫獎」，以表達誠摯感謝；「金舫獎」5個獎項共計34家公司獲獎。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。