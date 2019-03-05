結伴出遊 5車遭噴漆輪全破

2019年03月05日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

苗栗縣林姓民眾等人在二二八連假一起赴宜蘭旅遊，住在五結鄉的包棟民宿並計畫遊歷宜蘭各景點，孰料一行人共5輛車都被噴漆並刺破輪胎，一下子遊興全消，4日警方表示，已調閱民宿周遭監視器，並鎖定特定人士偵辦中。

一覺起來 愛車被毀

「真是令人難忘悲慘的一天。」林姓民眾日前在臉書社團表示，他們一行人利用連假入住五結鄉的包棟民宿中，並將車輛停在民宿所提供的停車場，3月1日一早卻發現車身遭噴漆，犯嫌是以噴漆繞行車身一圈，讓車身留下一道長長又難看的藍色漆痕。

不只車身遭噴漆，5輛車共20個輪胎全被刺破，無一倖免！遊興全消的他們，只能先報警並請修車廠更換20個輪胎，再擦掉噴漆，「真的是很嘔啊！」

為避鎖定 徒步犯案

林姓民眾嘆道，過去曾多次造訪宜蘭，但從沒遇到過這種事，連假出遊發生這種事「使得我們難得的旅遊蒙上一層陰影」、「心碎臉綠」，只能盼警方趕快查出是何人所為。

林姓民眾發文後，警方相當重視，昨警方表示，轄內過去未曾發生過類似案件，排除是停車糾紛，而林姓民眾也稱旅遊期間未與人結怨，停車也無違規，並不曉得為何車子遭到噴漆、刺胎。

警方表示，犯嫌是頭戴安全帽，臉部戴面罩遮掩，約在1日凌晨3時許到停車場後開始噴漆，並以利器刺胎，犯嫌可能是為了避免身分遭鎖定，是以徒步方式犯案，但警方已擴大調閱周邊監視器，掌握特定人士追查中。

(中國時報)