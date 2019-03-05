守護婦幼 1613家診所入列
社會屢傳家暴兒虐事件，造成遺憾，雖依法醫事人員有責任通報，但因衛福部制定的通報表多達幾十項，造成基層診所通報意願低，新北市府、醫師公會等單位4日舉行記者會，宣布新北市1613家診所全面加入通報網，共同守護婦幼安全。
第一時間發現問題
中華民國基層醫療協會、新北市醫師公會及國際扶輪社3521區主動與新北市政府合作，將1613家基層診所納入通報網，4日上午聯合舉行「守護婦幼、遠離兒虐、基層醫療關懷一起來」記者會，開頭就以行動劇闡述基層診所在兒虐事件中的重要角色。
行動劇中說明，診所醫師可從看診中察覺嬰幼兒有多處不明瘀青，以及孩童的體重與同年齡的差距太大等，細心多問幾句，就有可能發現其中疑似兒虐，提前預防。
中華民國基層醫療協會理事長劉家正表示，基層醫療診所在新北有1613家，以平均每家每天看診50人次，每天就會接觸到8萬多個家庭，如果能在第一時間就能發現疑似兒虐或家暴的傷勢，及早通報就能及時挽回，因此協會主動拜會新北市政府，希望基層醫療人員能站在第一線，共同守護婦幼。
劉家正表示，協會主動匯集基層醫療實務經驗，和新北市府兒少、家防、衛生、警政共同研擬出疑似兒虐或疏忽照顧的簡易篩檢表共10項，簡化通報流程、提高通報意願，感謝新北市政府快速回應、促成此次合作，讓兒虐通報更及時、更有效率。
及早通報及時挽回
市長侯友宜表示，基層診所的加入就像增加了1613間派出所，醫護人員是第一線精兵，除了自己跳出來做，也要引導別人共同加入通報行列，大家雞婆一點，及早拿起電話通報，一起守護婦幼、遠離兒虐！
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。