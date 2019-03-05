守護婦幼 1613家診所入列

2019年03月05日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

社會屢傳家暴兒虐事件，造成遺憾，雖依法醫事人員有責任通報，但因衛福部制定的通報表多達幾十項，造成基層診所通報意願低，新北市府、醫師公會等單位4日舉行記者會，宣布新北市1613家診所全面加入通報網，共同守護婦幼安全。

第一時間發現問題

中華民國基層醫療協會、新北市醫師公會及國際扶輪社3521區主動與新北市政府合作，將1613家基層診所納入通報網，4日上午聯合舉行「守護婦幼、遠離兒虐、基層醫療關懷一起來」記者會，開頭就以行動劇闡述基層診所在兒虐事件中的重要角色。

行動劇中說明，診所醫師可從看診中察覺嬰幼兒有多處不明瘀青，以及孩童的體重與同年齡的差距太大等，細心多問幾句，就有可能發現其中疑似兒虐，提前預防。

中華民國基層醫療協會理事長劉家正表示，基層醫療診所在新北有1613家，以平均每家每天看診50人次，每天就會接觸到8萬多個家庭，如果能在第一時間就能發現疑似兒虐或家暴的傷勢，及早通報就能及時挽回，因此協會主動拜會新北市政府，希望基層醫療人員能站在第一線，共同守護婦幼。

劉家正表示，協會主動匯集基層醫療實務經驗，和新北市府兒少、家防、衛生、警政共同研擬出疑似兒虐或疏忽照顧的簡易篩檢表共10項，簡化通報流程、提高通報意願，感謝新北市政府快速回應、促成此次合作，讓兒虐通報更及時、更有效率。

及早通報及時挽回

市長侯友宜表示，基層診所的加入就像增加了1613間派出所，醫護人員是第一線精兵，除了自己跳出來做，也要引導別人共同加入通報行列，大家雞婆一點，及早拿起電話通報，一起守護婦幼、遠離兒虐！

(中國時報)