國民黨參選者眾 集中鐵桿區互打

2019年03月05日 04:11 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

魯明哲掛出看板投入中壢立委選戰，強調初選不互打不傷害。（呂筱蟬攝）

2018年九合一選舉國民黨大勝，信心爆棚，不少老將、新人紛紛表態參選2020立委選舉，桃園市各選區有意參選者動作頻頻，但明顯可看出火力全數集中在「鐵桿藍」區域。地方預言，若國民黨選舉無全盤規畫，未來席次恐怕也難以增加。

若無規畫 席次恐難突破

隨著2020大選風向轉往有利國民黨的一方，現任不分區立委吳志揚率先表態選中壢立委，強調從「老家」出發，替國民黨贏回光榮。市議員魯明哲掛出看板，並在臉書PO影片說明參選中壢立委理念，他認為，2020立委選舉不是個人選戰，也是「小雞拱母雞」，要協助國民黨在總統大選重回執政，和吳志揚、陳學聖曾出自同一個團隊，主張不互打、不傷害黨的初選，無論結果如何，都要團結。

現任立委陳學聖是否留在中壢區續戰？他不把話說死，表示國民黨確實要有全盤選戰規畫，展現開疆闢土的決心，這樣黨才會有未來，但若所有人都擠在同一選區競爭，實力未平均分布，對立委席次的成長完全沒有幫助。

新秀叫陣 老將面臨挑戰

平鎮龍潭選區呂玉玲爭取連任，在立法院會期中，積極替退將在軍人年金改革上發聲，但同樣也受到黨內多人表態挑戰。在平鎮市議員選戰拿下最高票的黃敬平，挑戰更上一層樓確定參選，本周將掛上看板，主打「選對立委，讓年輕的來」。同區市議員舒翠玲也確定參選，表示這是一份使命感，立委之戰將著重教育改革。而龍潭區市議員徐玉樹也要角逐立委席次，認為中央許多重要單位在龍潭，但決策都未經過地方同意，當地也欠缺中央層級大建設，藉由選立委為地方爭取更多建設與福利。

(中國時報)