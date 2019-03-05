70路中華環線電動公車 上路

2019年03月05日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

大台南第4條電動公車70路中華環線5日起正式上路，將有9輛公車加入營運。台南市交通局特別祭出前3個月半價、持市民卡免費優惠，希望培養日後「台南山手線」環狀輕軌的運量。市長黃偉哲4日指出，電動公車對改善空氣品質有幫助，將是未來先進運輸系統的營運指標。

堪稱台南山手線

交通局4日在市府前廣場舉辦70路中華環線啟用儀式時，黃偉哲表示，電動公車對改善空氣品質的幫助很大，車輛排氣更是影響台南市空氣品質的重要項目，市府在財政能力有限的情況下，除加碼補助汰換二行程機車外，另方面也推動電動公車，並希望逐步改善。

黃偉哲還說，電動公車行駛起來更順暢，也對環境更友善，乘客會有所感覺。台南市正推動規畫的先進大眾運輸系統，部分路線與中華環線重疊，對培養未來的營運能量也有幫助。

交通局長林炎成指出，70路中華環線是台南市第4條電動公車線，也是全市第113條公車路線，串聯中華北路、中華西路、健康路、長榮路、後火車站、小東路、林森路、開元路、永康中華路，與未來先進運輸藍線「台南山手線」環狀輕軌的路線差不多，都是繞市區一個圓圈，全長約18公里，堪稱「台南山手線」環狀公車。

每天上午6點起出車

林炎成還說，配合70路的開通，興南客運公司在交通部補助6300萬元下，也採購9輛電動公車加入營運。日後市府還將配合中央政策，逐步推動汰換柴油公車，未來更將規畫新的電動公車路線。

交通局公共運輸處處長呂獎慧也說，70路中華環線是繼77、77-1、77-2之後大台南的第4條電動公車路線，在這批生力軍加入後，台南市已有18輛電動公車。市府希望繼續爭取中央補助，6年內推動汰換180輛柴油公車，約為現有公車數的45％。

交通局強調，70路中華環線每天營運時間從上午6點到晚間10點共開行64班次，尖峰時段平均班距約20至30分鐘，離峰時段班距60分鐘，採一段票收費。為鼓勵民眾搭乘，通車前3個月持市民卡可免費搭乘，持電子票證（一卡通、悠遊卡、icash2.0）或現金均享半價優惠。

(中國時報)