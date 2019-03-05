251株新品蘭花 屏東爭豔
看準屏東蘭花生產的軟實力，台灣蘭花育種者協會4日起一連5天，於屏東市台糖舊紙漿廠倉庫舉辦交易發表會，吸引國內外買家前往選購，近百位育種業者展出251株新種，讓買家看得眼花繚亂、直呼驚豔。
縣府搭建平台 媒合產銷
農糧署南區分署長姚志旺指出，全台蘭花種植面積約1000公頃，年產值高達57億新台幣，另外銷全球每年創造1.9億美元外匯，等於全世界3株蘭花中就有1株是來自台灣。
業界人士透露，屏東是蘭花育成、生產及研發的重要基地，但過去育種者、組織培養業者到貿易商等，中間缺乏連結平台，導致蘭花銷售市場受限，為改變過去產業欠缺連結的劣勢，藉由屏東縣政府搭建媒合平台，讓產銷就此搬上檯面。
陸商機大 業者來台尋寶
台灣蘭花育種者協會理事長湯顯明表示，今年以「扎根台灣、花開全球」為號召，吸引來自荷蘭、日本、韓國、大陸等國際貿易商來台參與，由於屏東擁有近10家的蘭花外銷主力，就近在此舉辦，讓小蘭園可以克服過去語言、通路屏障，直接跟買家接洽，免去中間剝削。
今年共收到嘉德麗雅蘭、蝴蝶蘭等251株新品，讓買家紛紛拿起手機拍照評估。來自對岸佛山的業者齊領峰表示，大陸蘭花成花每年約有5000萬株的市場需求量、苗株也高達8000萬株，特地跨海來台，就是希望找到適合大陸市場的新品，滿足龐大商機。
(中國時報)
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