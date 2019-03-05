選不選 魏嘉賢還在思考
花蓮國民黨立委初選三強競逐，目前有前立委王廷升、出身醫界的黃啟嘉及組發會副主委林有志3強表態爭取，被各方視為潛在假想敵的花蓮市長魏嘉賢，特地北上拜會前主席洪秀柱，被解讀為初選「暖身」，魏嘉賢強調單純請益市政，對於地方勸進聲音，首度鬆口「還在思考」暫不表態。
花蓮立委選舉藍營黨內初選作業即將起跑，王廷升確定捲土重來，找來黨內立委馬文君、黃昭順與蔣乃辛「助拳」，上月底率先成立聯合服務處，盼爭取出線「復仇」。
另外，被視為黨主席吳敦義「子弟兵」的國民黨中央組發會副主委林有志，另從知名診所醫師轉換跑道，有醫界支持的花蓮縣黨部副主委黃啟嘉也不落人後，先後在年前爭先表態，紛紛在路口掛起看板、以電話向鄉親拜年，勤走基層拜票，爭取選民支持。
魏嘉賢則在連假與柱柱姊相見歡，曾任8屆立委的洪秀柱期勉魏「繼續努力」，外界解讀尋求洪與黃復興黨員力挺。對此，魏嘉賢表示，此行是感謝洪前主席在市長補選和去年選舉鼎力支持，並請益青年培育、地方創生以及兩岸文教交流等議題。
地方人士指出，相較黨內三人搶先起跑，魏嘉賢雖未表態，近來積極市政，主動在豬瘟疫情、廚餘、垃圾處理等各項議題展現「不爭而爭」企圖心；親魏人士透露，雖然遊戲規則敲定，但內部還有好幾道「關卡」需審慎評估，談參選還言之過早。
魏嘉賢也坦言，收到不少地方鄰里長和來自中央民代鼓勵，強調「現階段做好自己工作」，思考過後，不論參選與否一定會和鄉親報告。
(中國時報)
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