金門立委補選 呈藍綠對決
金門立委補選硝煙四起，國民黨中央黨部4日提出3份數據，強調黨徵召參選人洪麗萍穩定領先其他對手，並指這場做為2020大選前哨戰的選舉，已出現「藍綠對決」局勢。
國民黨前主席洪秀柱昨跨海陪同洪麗萍掃街拜票，在大、小金門拉出新一波旺盛氣勢，並積極邀請韓國瑜也來加油打氣，全力確保這一個席次。
國民黨部指出，未來事件交易所預測洪麗萍當選機率大幅領先，另「無情真實的未來預測」分析網站中則顯示，洪麗萍也以62％對上另位參選人陳玉珍的38％，被預測為當選機率很高。
該黨部並指出，台灣民意學會2月底民調顯示，洪麗萍支持度以17.6％對上陳滄江16.8％，而其他4位候選人，已接近邊緣化的趨勢。同時，在看好度方面，洪麗萍也以17.1％小勝陳滄江的16.4％，其他候選人均無法突破2位數，顯見最終是洪、陳2人對決。
國民黨認為，陳滄江在半年前宣布退出民進黨，但坊間對他是否與民進黨「假離婚」仍抱持懷疑，日前1樁選民服務案件，更出動深綠的內政部政次陳宗彥跨海主持協調會；另賴清德在卸任前察金門，2天1夜內卻只有2個公開行程，就有傳言指或有不為人知的事在秘密籌畫中。
國民黨指出，陳滄江日前率眾赴城隍廟立誓當選後，一定不會重回民進黨，但仍讓人質疑若無黨團的奧援，單一席次的立委，連提案都有問題，因此他或許會以不入黨籍，但加入民進黨團運作的模式，來爭取提案修法的空間，如此也加深鄉親對他的疑「綠」。
陳滄江則表示，中央官員是替人民服務，不是替政黨做事，地方不能解決的問題，中央官員協助解決，何錯之有？賴清德到金門，來去他都不知道，更不要說接觸和見面。
陳滄江並強調，高金素梅也是無黨籍，她的表現有比別人差嗎？他當選後即使要加入黨團運作，也只會是無黨聯盟黨團，絕對不會加入民進黨團。
(中國時報)
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