熱門3、5選區 3月公告4月初選
桃園明年國民黨立委選舉熱門選區集中在現有立委的2區，地方上有意挑戰陳學聖與呂玉玲者眾多，反倒其他4區相對冷門，形成一股「黨內互打」的怪異現象。
國民黨桃園市黨部預計第3（中壢）與5選區（平鎮、龍潭）於3月上旬公告，4月進行初選，月底前就會決定代表的人選，遊戲規則為3成黨員投票、7成民調。黨部強調，屆時仍會依領表登記人選意願狀況而定，也可能恢復往年全民調方式進行，不過初選啟動之後，也包含協調作業，最重要是得推出最強棒贏得勝利。
地方人士分析，上屆立委選舉，國民黨因「換柱」等因素，導致立委席次銳減，這次藍營情勢好轉，保守估計至少有3席以上空間，大家自我感覺良好，跳出來參選者也多，以中壢選區而言，強棒硬碰態勢已定，實際看來就是自己人打自己人，不少藍營支持者就認為黨中央應有整體戰略，別讓強棒過度集中，否則國民黨立委席次恐難增加。
除了中壢現任立委陳學聖沒把話說死要選哪區立委外，在沿海地區也有一說，吳志揚曾表態不排除到2選區（大園、觀音、楊梅、新屋區）參選，只是沒有人找他談過。對此吳志揚表示絕不可能，他是最早表態參選中壢立委，自己最早也是在中壢選，這次回來不是空降，在自己的家鄉再出發理所當然，對於2選區參選的謠言，那是不希望他在中壢選的有心人放話。
(中國時報)
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