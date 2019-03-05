議員批綠柳川淪垃圾場

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市綠、柳川整治是水利建設的驕傲，將嚴重汙染水質大幅改善，亦拉近河川與人的距離！市議員江肇國4日痛批說，未料河川竟淪為堆積廢棄家具、垃圾、樹枝，兩旁綠地植栽枯萎雜亂不堪；市府強調，因間歇性大雨造成景觀段河道水位上漲，已啟動SOP加速清理。

江肇國說，依據統計，綠柳川整治後，實質帶動周邊商家生意成長50％、飯店住房率也達八成以上；鄰近柳川第二市場攤商生意更成長近一倍，吸引旅宿業者預計投入7億元活化閒置20年的柳川大樓；超過13萬社群打卡、標註的觀光熱點，如今卻像被遺忘般！

江肇國抨擊指出，河川昨日堆積廢棄家具、垃圾、樹枝，兩旁綠地植栽枯萎雜亂不堪，令人看了為之氣結！少了用心維護，綠、柳川很快將再步上過去那段黑暗歲月；好不容易優化水質吸引人潮、企業投資，恐將重蹈淪為藏汙納垢。

水利局表示，中市3日下午降下間歇性大雨，造成柳川景觀段河道水位上漲；該局接獲警報後，依據標準作業程序，啟動防災應變措施封閉園區，晚間降雨停止，水位已下降至正常水位。大雨過後留下的樹枝、淤泥及垃圾是正常現象，該局派員依據SOP加速清理。

水利局強調，柳川河道封閉園區清理中，將在最短時間內，提供市民一個兼顧品質及環境景觀的親水水岸。

(中國時報)