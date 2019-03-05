議員批綠柳川淪垃圾場
台中市綠、柳川整治是水利建設的驕傲，將嚴重汙染水質大幅改善，亦拉近河川與人的距離！市議員江肇國4日痛批說，未料河川竟淪為堆積廢棄家具、垃圾、樹枝，兩旁綠地植栽枯萎雜亂不堪；市府強調，因間歇性大雨造成景觀段河道水位上漲，已啟動SOP加速清理。
江肇國說，依據統計，綠柳川整治後，實質帶動周邊商家生意成長50％、飯店住房率也達八成以上；鄰近柳川第二市場攤商生意更成長近一倍，吸引旅宿業者預計投入7億元活化閒置20年的柳川大樓；超過13萬社群打卡、標註的觀光熱點，如今卻像被遺忘般！
江肇國抨擊指出，河川昨日堆積廢棄家具、垃圾、樹枝，兩旁綠地植栽枯萎雜亂不堪，令人看了為之氣結！少了用心維護，綠、柳川很快將再步上過去那段黑暗歲月；好不容易優化水質吸引人潮、企業投資，恐將重蹈淪為藏汙納垢。
水利局表示，中市3日下午降下間歇性大雨，造成柳川景觀段河道水位上漲；該局接獲警報後，依據標準作業程序，啟動防災應變措施封閉園區，晚間降雨停止，水位已下降至正常水位。大雨過後留下的樹枝、淤泥及垃圾是正常現象，該局派員依據SOP加速清理。
水利局強調，柳川河道封閉園區清理中，將在最短時間內，提供市民一個兼顧品質及環境景觀的親水水岸。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。