謝陣營回應 不要講風涼話

2019年03月05日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南市第2選區立委補選戰愈打愈烈，民進黨參選人郭國文由前行政院長賴清德陪同，一連7天一早就到各選區祈福拜票。4日民進黨更與無黨籍參選人陳筱諭不約而同猛攻國民黨參選人謝龍介賣柚子、魚丸說詞漏洞，謝陣營則回應說，大綠、小綠提出批判前，多做功課，誰的政見有料，誰又滿嘴空頭支票，相信選民心中會有一把尺。

陳筱諭4日上午邀數十名麻豆柚農齊聚代天府五王廟召開記者會，指謝龍介一再上電視大放厥詞，說要找盤商到五王廟簽約幫麻豆柚農賣100個貨櫃的文旦柚，但卻無柚農知道這件事，謝龍介這套話術分明故意炒作選舉，騙選票。

陳筱諭表示，100個貨櫃的文旦柚，以較小的20尺櫃來算，約可裝280萬公斤的文旦；麻豆一年的文旦總產量也才2200萬公斤，只有少數幾個人每年可以產出10萬斤柚子，要簽訂如此大量的合約，怎麼沒有柚農知道這件事？

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青也指出，謝龍介屢屢以自己賣了幾公噸的水果作為推銷自己的政見，卻從未說明是誰買的？賣到何處？更未提出過任何農業產銷的具體策略與政策。

蔡麗青還說，謝龍介3月1日早上在善化市場宣稱賣了20萬顆的虱目魚丸，晚上在政論節目上就變成了40萬顆，3月2日在玉井市場更增加到50萬顆，如此一日三市，能不能請謝龍介確定數量再來說嘴。

前農委會副主委李退之說，2018年台灣農產品外銷金額達54.7億美元，創20年來新高，這是農民、農政單位、研究人員努力的結果。他強調，農民需要的是正常穩定的交易秩序，不要像是一日善事的短期政治單。

針對民進黨和陳筱諭的質疑，國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞表示，「民主要有品質，選舉也要有格調，不幫忙也不要講風涼話。」黃淑貞說，謝龍介用行動展現打通路的決心，獲得不少民眾的支持與肯定，呼籲大綠、小綠提出批判前，倒不如多用點心，幫農、漁民打通路，幫勞工、攤販拚經濟。

(中國時報)