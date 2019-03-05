以星換宿 小墾丁邀您來觀星
小墾丁渡假村為打造光害防制及星空保護的優質暗空環境，不僅將全面升級星野燈，還與屏東縣天文協會攜手發起全台規模最大的「以星換宿」，將在5月每天招待1間房間提供給各縣市天文協會，除藉此推廣天文教育外，也盼讓星空旅遊變成墾丁地區的新特色。
小墾丁渡假村總經理張福生指出，將趕在5月屏東最大的星空親子派對「星空吶喊」前，斥資近百萬將園內數百支各類路燈升級為星野燈，除因星野燈不會造成光害、又符合照明需求外，只要抬頭仰望，就可以看見壯麗銀河，完全可以將星空景觀升級為觀光資源。
「絕對可以做！」屏東縣天文協會理事長張簡振豐非常認同張福生發展星空旅遊的想法，他說，日本推展一鄉一特色時，美星町找不到自己的特色，真的除了滿天星斗外什麼也沒有，但居民將其發展為特色，意外引起轟動與矚目，而它可以，滿州鄉也一定可以。
他說，屏東縣天文協會進行星空人才培訓與導覽人才認證，廣受屏東各社區發展協會好評，盼小墾丁與屏東縣天文協會發起的「以星換宿」，可以邀請全國天文人攜家帶眷來屏東旅遊，壯大墾丁地區的星空旅遊能量。
台北市天文協會常務理事劉志安也說，星空不用花太多資源開發，只要把路燈加燈罩就可以看到顯著改善，對照台灣光害地圖與空氣品質地圖，小墾丁有機會成為台灣西部平地最佳觀星場域。
(中國時報)
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