花蓮市幼兒津貼申請 4月15日截止

2019年03月05日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市公所去年自行推動幼兒津貼，提供2至4歲幼兒補貼每學期就學補助5000元，教育部針對重複補貼部份，要求各縣市政府訂出落日條款，市公所4日宣布，花蓮市幼兒補助方案在4月15日以後不再受理，幼兒津貼八月以後回歸中央政策。

中央今年八月起開始實施托育等幼兒津貼，一般家庭0至4歲幼兒衛福部每月補助2500元，配合教育部推動5至6歲「幼兒免學費教育計畫」就讀縣內合法公私幼，公立免繳學費、私立補助1萬5000元，針對鄉鎮公所過去舊有的幼兒津貼中央要喊卡。

花蓮市公所表示，去年推出「幼兒園補助計畫」，加碼補貼每學期5000元減輕家長在子女學前教育經濟的負擔，推出後已有560戶市民家庭受惠，不過，對於該項補貼，中央認為8月上路的育兒及托育新制，與地方補貼有重複請領，將造成社會資源浪費。

日前縣府來函公所，避免因教育相關預算遭中央刪減，影響花蓮縣整體教育施政的推動，要求公所就「幼兒園補助計畫」，訂定落日規定與銜接規畫，花蓮市公所也將全力配合，宣布花蓮市幼兒補助方案在4月15日以後將不再受理申請。

(中國時報)