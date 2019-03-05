選前之夜 女超人VS女總統
三重立委補選白熱化，選前之夜藍綠陣營都屬意向日葵廣場，原本協調由國民黨鄭世維使用，但民進黨余天改申請在市前街舉辦，並找來蔡英文總統站台，鄭世維陣營擔心支持群眾互有磨擦，決定「另覓場地」，當晚則請來立委許淑華主持晚會，要來場「神力女超人V.S.女總統」世紀對決。
余天4日舉辦「天ㄟ到你家」系列直播活動，特地前往主持TV直播節目「律師娘當家」及臉書社團「律師娘講悄悄話」的律師林靜如、律師吳存富家中，一起歡唱卡拉OK，聽聞林靜如的臉書粉絲團有28萬人追蹤按讚時，余天驚呼起身作勢下跪，要拜林靜如為師，請教如何經營社群、吸引年輕人。
余天說，鄭世維的網路聲量在韓國瑜上個月站台後衝高，他沒辦法阻擋韓國瑜不要來，只能走自己的路，好好學習親近年輕人，像是多唱年輕人的歌，經營網路社群與直播等等，他相信三重鄉親會給他暖流。
外界關心選前之夜的造勢活動，余天說「該找的暖流都會找」，蔡英文總統也確認會來，場地已申請先前韓流來襲時的市前街，余天語氣略酸表示「因為向日葵廣場每次都借不到」。
鄭世維陣營表示，雙方協調原本由他在向日葵廣場辦，余天後來決定要辦在市前街，既然蔡英文當晚會來，他15日也邀請神力女超人許淑華主持晚會，要來場「女超人對抗女總統」，至於韓國瑜市長仍在接洽中，但為了避免雙方陣營起衝突，他已決定將另尋場地，「就看余大哥有沒有能力像韓流一樣把人潮塞滿市前街與向日葵廣場。」
(中國時報)
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