《大大的勇氣》籲女性勇敢追夢

2019年03月05日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市性平辦公室成立快3年，特別拍攝近15分鐘的微電影，倡導性別友善、性別平權、保護母性、培養女力4大理念，在偶像劇爆紅的梁舒涵擔綱女主角，她笑著分享女生從小就被教育相夫教子，被傳統觀念束縛，呼籲女性要為自己人生負責、勇於追求夢想。

桃園市自製性平微電影《大大的勇氣》，描述打扮中性的女組長，因性平理念和公司主管不合，遭經理解僱的真實故事。擔綱女主角的梁舒涵說，她對最後一場遭革職戲印象深刻，女主角勇敢站出來，獲得同事聲援響應，呼籲女性要為自己爭取，不要默不吭聲。

梁舒涵也提到，過去拍戲多體力活，劇組一直被認為以男人為重，近年幕後工作人員越來越多對戲劇有熱忱的女性加入，看著她們「搬一次不行就搬多次」，也讓她很感動。

受邀賞析微電影的世新大學性別研究所教授羅燦煐，也舉某女教授參加大學校長甄選，資格經歷無疑問，卻被認為無法交際應酬的刻板印象為例，社會仍對女性不公，感嘆高等教育的性別之眼也未開，呼籲政府力推「暫行特別措施」，讓鐘擺偏向女性，像是2人條件完全相同、以女性優先錄取，讓失衡回歸。

桃園市社會局長王安邦表示，桃園力推性別友善城市，像是衛生局的孕前檢查、人工生殖，社會局成立新住民聯合服務中心，以及力推友善廁所、一級機關女性主管比例達5成等，希望透過電影生動傳達，讓性別平權得到更多關注。

(中國時報)