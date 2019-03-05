青絲變白髮 公教生喜相逢
45年前，台灣師範大學公民訓育學系大四學生舉辦校外教育參觀活動，選擇當時埔里高中（國立暨大附中前身）參訪，當年揹著大背包這群同學，青澀的模樣換成皺紋與白髮，同學們再度舊地相聚，校舍幾乎重建，不變的是同窗深厚情誼。
埔里高中是暨大附中前身，經歷921大地震，校舍幾乎全毀，並改制為綜合高中；台師大公訓系已改系名為「公民教育與活動領導學系」。民國64年，一群台師大公訓系將畢業的同學，以兩週巡迴北中南東，參訪各個學校，其中陳浩程是埔里囝仔，特安排走訪母校埔里高中。
45年後當年青澀大學畢業生，各個事業有成，兒孫滿堂；如陳明枝女士已僑居美國多年，由醫師兒子、建築師女兒陪同一起前來；王梓靜由音樂家兒子陪同從哥倫比亞趕回來，其他同學們多在教育界耕耘付出。
因校舍多數重建，校方特找到當年這群年輕人合照的行政大樓前，再度留下合影；還特製成紀念卡，師長們看到當年青澀自己與校園景物做比對，於校方溫厚有心感到溫馨。
暨大附中校長張正彥表示，適逢暨大附中60週年校慶，這次同學會將暨大附中與台師大這群前輩的情緣緊緊串在一起；希望情誼不會隨時光而抹滅。
(中國時報)
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