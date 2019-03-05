口湖遊客中心推清真餐點
雲林縣口湖遊客中心針對日益增加的穆斯林遊客推出專用菜單，結合口湖地區豐富的農漁特產，並使用專用餐具、廚具，烹煮出最標準的清真餐點，另有佛教徒的素食餐點，希望藉由多元料理，提供更友善的用餐服務。
雲嘉南濱海國家風景區管理處口湖遊客中心前年底展開營運，在專業經理人蔡云姍等人用心經營下，結合宜梧滯洪池規畫生態文化之旅與小農市集，不僅造訪遊客日增且回訪率極高，利用在地農特產做為食材的「甘苦人料理」更是大獲好評。
蔡云姍表示，「甘苦人料理」主要訴求大部分食材都是在地農漁民辛苦耕種養殖的，特色是在地生產在地食用並有溯源機制，新鮮安全無虞，經營1年多來發現穆斯林遊客愈來愈多，但遊客中心餐飲卻因沒有清真認證，讓穆斯林無法享用。
遊客中心因此規畫穆斯林專用菜單，包括烤鯖魚、香煎嫩雞排、炸蝦、香酥鯛魚、咖哩雞肉5種套餐，全部不含豬肉與酒精，且使用專屬廚具與餐具，確保餐點符合清真飲食規定，同時讓穆斯林吃到最道地的口湖美食。
蔡云姍指出，口湖鄉盛產烏魚、鰻魚、台灣鯛、文蛤、牡蠣等水產品，都可以做為清真飲食的食材；蔬菜與雞肉則由在地小農提供，每個小農都必需為自己的產品負責，所以品質絕對沒有問題。另外也有素食套餐，方便佛教徒或素食者享用。
(中國時報)
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