澎湖 全台最愛閱讀城市

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖縣重返榮耀，國家圖書館公布「107年閱讀競爭力績優城市」，澎湖縣榮獲「最具閱讀競爭力城市」全國第1，一掃兩個月來施政瓶頸的陰霾。

國家圖書館舉辦台灣閱讀風貌的全國各縣市閱讀競爭力評比，離島澎湖縣一舉拿下縣市組（不含直轄市）第1名殊榮，這是歷年來澎湖首次佳績。

國家圖書館讚許澎湖縣湖西鄉圖書館更是全國193個鄉鎮中的每人平均到館率高居全國第1名，此外七美鄉的每人擁書冊數、白沙鄉每人平均到館次數也名列前茅，澎湖縣名符其實是全國最愛閱讀的縣市。

澎湖縣長賴峰偉歡喜強調，「書香樹茂草芬芳」是縣府大力推動的治縣理念，過去任內興建澎南圖書館積極推廣閱讀，奠定書香城市基礎，賴峰偉期許縣府團隊不斷創新。

湖西鄉獲肯定，鄉長吳政杰很驕傲，多年努力開花結果，他引領表率成立湖西讀書會，鼓勵多讀好書，多做好事，享受閱讀，是成長最佳捷徑。

(中國時報)