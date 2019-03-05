花蓮智慧教育中心 吹工業風
花蓮智慧教育中心揭牌，縣長徐榛蔚4日期許打造智慧校園，師生智慧學習，讓科技教育往下扎根，徐榛蔚由代理教育處長李裕仁等人陪同，仔細參觀、體驗各項科技設施，頻頻點頭稱讚。
花蓮智慧教育中心利用教育處2樓空間，規畫教學活動區、體驗DIY工具區、開放式小型會議空間、自造者成果展示區及AR/VR體驗區。並以工業風進行情境布置，有組合櫃、工作櫃、主題意象區等，琳瑯滿目。
「這是歷史性的一刻，花蓮縣擁有全國唯一的智慧教育中心！」徐榛蔚指出，花蓮近2年來在教育網路中心團隊努力下，讓科技教育推進一大步，而李裕仁和全縣校長、老師的熱心、用心，同樣功不可沒。「學習成長不能等待，應透過完善的教育路徑為孩子們儲備競爭力，培育帶得走的自學力！」
玉里、花崗、光復國中自造教育及科技中心展示造型傘、造型仿生獸、木殼筆等；教育網路中心提供虛擬實境眼鏡、玉里國小提供無人飲料機等，供人體驗。
花崗國中校長李恩銘、玉里科技中心助理王嘉瑜分別說，過去上工藝課的工具是，鎯頭、鋸子、美工刀等，如今已換上雷射刀、切割機、3D筆了，師生不斷地運用現代科技尋找創意，為提升生活品質，盡分心力。
(中國時報)
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