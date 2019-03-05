延宕2年 淡水第一漁港發包拓寬
淡水第一漁港座落淡水河岸，是淡水河面碩果僅存小型漁港，啟用逾一甲子以來，淤積惡臭，漁船停泊卸貨不便，新北市府推動拓寬改建，因居民反對延宕多年，所幸日前達成共識發包，總工程經費5400萬元，明年底將打造觀光漁業兩相宜的現代碼頭。
漁業及漁港事業管理處長汪昭華表示，淡水第一漁港從1945年建成至今，過去是淡水漁民重要泊靠及補給基地，漁獲交易盛行，經過74年歲月沉浸，漂沙淤積港區，垃圾發出惡臭，漁船停靠碼頭還得計算海水漲落潮，也影響淡水河岸觀光效益。
漁業處2年前將第一漁港改建拓寬案列入前瞻建設計畫，爭取前瞻水環境經費9800萬元，原本規畫要打掉既有固定式西堤碼頭，改作浮動碼頭以優化漁作環境、提供友善行人動線，但因住戶及漁民擔心改變河堤原有景觀而反對，導致延宕多年。
漁業處多次與漁會及漁民溝通，納入意見修正設計，決定保留西堤碼頭，將東南北三處碼頭面改為直立式並拓寬4公尺，港區雖縮減15％水域面積，但增加6座漁民上岸階梯，並提供全區無障礙水岸步道作為觀光散步使用，總工程經費5400萬元，日前已決標發包，預計明年底可完工。
(中國時報)
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