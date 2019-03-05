穿梭魯冰花海 周末來苗栗健行
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗在地茶品牌「貓裏紅」已逐漸打響知名度，在苗栗市農會、農糧署、茶葉改良場等單位合作輔導下，復興原本沒落的茶園，更擴大種植面積，除了要穩固縣內茶品質與知名度外，更結合休閒觀光，打造苗栗市第1個休閒農業區「八甲茶區」，營造浪漫魯冰花海。
過去苗栗縣為國內主要茶產區之一，因低價茶葉沒落及人力老化，致廢耕的茶園約有300公頃，經各單位輔導後，6年來茶園面積也從2.35公頃擴大至16.19公頃，盼未來能達124公頃，茶菁價格更由每公斤12至15元提高至每公斤27至29元，提升茶農收益。
為配合茶園新植，苗栗市農會種植6公頃的綠肥作物「魯冰花」，除營造茶園浪漫繽紛風光外，花期結束後耕犁至土壤更可增加有機質及養分，減少農民購肥支出以及環境衝擊，將打造為縣內最大，同時也為苗栗市第1個茶園風光休憩新景點「八甲茶區」。
農會也預計於9、10日在八甲茶區舉行「魯冰花季及茶產業行銷推廣活動」，舉辦貓裏紅魯冰花健行活動，讓民眾沿途欣賞黃金魯冰花海與茶園景緻，並規畫茶道體驗、小農市集等，推廣苗栗好茶更拓展觀光人潮。
苗栗市農會總幹事謝錦明表示，魯冰花凋謝後翻進土壤作為養分，有如母親無怨無悔為子女付出，因此又被視為「客家母親花」，花季可持續到3月底4月初，為苗栗打造新亮點。
(中國時報)
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