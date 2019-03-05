青梅、枇杷現金補助3月13截止
南投縣青梅種植面積居全國之冠，枇杷是台中市、南投縣的高經濟作物，因今年1、2月間嚴重乾旱造成青梅及枇杷受損歉收！農委會已同意提供現金救助，請受損農民在3月13日前，就近向台中市及南投縣各區及鄉鎮市公所提出申請，逾期不受理。
南投縣政府農業處長陳瑞慶表示，為照顧作物嚴重受損的農民，縣府報請中央提供救助，農委會同意縣府依據《農業天然災害救助辦法》辦理現金救助，範圍包括全縣，救助項目為枇杷及青梅，救助額度枇杷每公頃9萬元、青梅每公頃6萬元。
陳瑞慶表示，現金救助對象農民，自家農作物損害率達20％以上者，依救助額度予以救助，未達20％者不予救助；農作物於同1年，救助以1次為限。
此次枇杷、青梅現金救助，申請期限自即日 起至3月13日止（假日照常受理），請農民攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請，逾期將不予受理。
(中國時報)
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