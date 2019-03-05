改善淹水 善心企業捐抽水機
台南七股區大寮排水埔尾橋段因位處低窪及周邊地域集水處逢雨必淹，鄰近番仔塭、鹽埕地、大寮部落苦不堪言，目前雖已架設5台抽水機應急，開設工廠的吳姓業者特別再捐助1台移動式抽水機，希望能協助減少淹水機率，大埕里長陳清文也爭取在排水沿線匯流處增設抽水機及排水工程。
大寮排水橫跨佳里、七股2區，是重要排水線路，台南市水利局在沿線已挹注上億元經費改善，包括大寮橋改建、護堤工程、頂山部落圍堤、義合中排防護等；但埔尾橋段位於中上游處，加上地勢影響，每逢暴雨颱風就會溢堤，周邊部落飽受淹水之苦。
目前埔尾橋段設置有5部移動式抽水機，出身在地的嘉華鞋材股份有限公司負責人吳典穎得知後，慷慨捐出防災用12英吋抽水機一部，以因應汛期需求，希望屆時能發揮功能，4日七股區公所舉辦捐贈典禮，感謝付出。
(中國時報)
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