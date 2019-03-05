擠身前5強 中山再增醫學系
中國時報
袁庭堯／高雄報導
中山大學獲全球大學排名肯定，擠身台灣前五強名校，未來更將成立「學士後醫學系」，提升南臺灣醫學研發能量。
英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）2019全球大學學科排名出爐，中山大學與台大、成大、清大及交大為全國前五強學校，共有15個學科領域入榜，較去年新增農業與林業、生物科學及會計與財務3個學科，增加幅度為全國之冠，入榜學科數更是中山歷年來最多。
校長鄭英耀表示，中山大學教師人數僅其他綜合型大學的二分之一甚至四分之一，但在今年QS的評比中，中山大學人文藝術、工學與技術、生科與醫學、自然科學及社科與管理五大領域皆有兩個學科以上入榜，中山儼然是規模小，但教學、研發能量巨大的學校。
多年努力之下，中山大學在科技領域如石墨烯應用、5G系統、高靈敏度雷達、晶體生長、黑潮發電、水下載人載具、智慧科技水產養殖、資訊安全、生物擬態科技、海事工程等均有優異成績。此外，更擁有全亞洲唯一的氣膠科學PM2.5研究中心，也針對氣候變遷及海洋科學等議題，於斯里蘭卡建置國內唯一的海外科學研究中心。
但鄭英耀一直致力催生常年缺乏的醫療科系，今年一月已向教育部申請「學士後醫學系」的成立計畫。目前校方已在高雄仁武地區選定校地，預計結合工學院、海洋科學院、理學院、管理學院強大的研發實力，還有全世界少數生產尖端生醫影像設備的「晶體研究中心」，對醫藥的研發或者醫材輔具的開發均有相當大的助益。
(中國時報)
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