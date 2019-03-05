寓教於樂 學鋼琴也要懂鋼琴
中國時報
游昊予／基隆報導
玩音樂的人也要懂樂器，基隆高中音樂資優班2月底前往桃園大溪東和音樂體驗館參訪，學習鋼琴模型實作、生活樂器體驗，學習鋼琴內部構造及製造過程，參加的同學表示學到非常多的知識，希望下次可以再去。
基隆高中表示，鋼琴是所有音樂班學生必備的技能，但知道鋼琴的運作原理、內部構造、製造流程的人卻很少，其實每一架鋼琴的製作都十分困難，充滿許多特殊的步驟與技巧，音樂班蔣老師為了讓學生透過學習活動增進琴藝，更加珍惜每一架鋼琴，特地策畫了這次參訪，也讓學生滿載而歸。
音樂班蔣老師說，自己約7年前到東和音樂體驗館參觀，發現館內的樂器製作、維修、調音等體驗活動在台灣比較少見，同時有助學生的學習，便向學校申請這次的參訪行程，要讓基隆高中不僅僅栽培音樂幼苗，還能讓學生的未來選擇更加多元化，進入樂器製作、維修，調音師等專業領域。
高三學生李怡萱說，「今天在東和音樂館裡看到了鋼琴的構造、接觸他們廠房裡的各種環保樂器，以及參觀他們直立鋼琴的製造工廠。學到非常多的知識，希望下次可以再去。」
(中國時報)
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