有心用心 才能感動人心

2019年03月05日 04:11 中國時報 李萬吉

今年在屏東大鵬灣舉辦的台灣燈會已風光謝幕，據媒體報導，17天湧入近1400萬人次的賞燈民眾，並創下多項紀錄。不僅國內輿論一片好評，稱為史上最美、服務最好的燈會，更引起國外媒體關注，其中三件作品還受邀到丹麥展出，站上國際舞台。這不只是屏東的驕傲，也是台灣再一次展現軟實力的見證。

雖無法親臨現場，但看到網路上許多朋友的分享，已經可以感受到現場的各種驚豔和感動，驚豔的是各種突破傳統的科技作品與活動設計，感動的是九千多位工作人員和志工的投入。要讓原本客觀條件並不優的地點，能創造出這樣傲人的成果，除了必要的成本外，相信屏東縣政府團隊投入非常多的時間和人力，更結合了許多很有創意的科技團隊；更重要的，應該是抱持要做到最好的決心。

做了和做好，往往就是評價高低的主要差別。以去年政府提出的旅遊暖冬補助為例，原本頗受大家稱讚，卻傳出因政府請款作業緩慢，拖欠民宿飯店業者補助款好幾個月，反而讓業者抱怨連連。簡單的請款流程延誤都無法盡速解決，不是能不能做到，而是想不想做的問題。類似這樣的失敗案例，不僅是許多公部門的老毛病，在一般企業組織也隨處可見。大家都知道魔鬼藏在細節裡，問題是有沒有心想要把魔鬼抓出來。

回想在創辦學校之初，康橋也是在交通條件與法規限制相當不利的環境中開始，端賴辦學團隊懷著必勝必成的決心，努力在各個面向追求卓越，才能獲得家長普遍肯定，在少子化的困境下站穩腳步，並在兩岸逐步開展。看到這次屏東燈會讓許多屏東人勇敢的說出「我屏東，我驕傲」，再次深刻感受到，有心才能把事情做好，用心一定能讓人看到。政府營運、企業經營如此，興辦教育更該如此。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)