竹科人過勞 誤認得憂鬱症
新竹1名竹科工程師工作表現傑出，使命必達使他一路升到高階主管，不料升遷後突然感到不想工作，以為得了憂鬱症，服高劑量藥物強迫自己工作，經身心科醫師評估其症狀較像是「工作過勞」，透過諮商、生活及飲食調整，帶著幹勁重返職場。
中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主治醫師周伯翰表示，新竹地區科技從業人口眾多，不少竹科工程師普遍出現工作過勞症狀，常見的心理症狀包括不想上班、覺得筋疲力盡、疲勞無法恢復、抱怨連連，甚至對周遭變得麻木無感，出現失眠、頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適等症狀。
周伯翰根據過去自己發表在國際期刊的研究顯示，過勞會讓大腦前額葉功能低下，進而影響判斷力、專心度、生活動力、情緒和身體感覺的統合，因此造成工作過勞的身心症狀，與「憂鬱症」症狀相似，容易造成混淆。
該名50歲高階主管以為自己得了憂鬱症，長期吃抗憂鬱藥物，無意間發現自己的情形不符憂鬱症症狀，求診才得知是工作過勞所致。
周伯翰說，通常工作過勞是與適應不良產生的身心症狀，比較不會出現如低自尊、罪惡感、人生無望感、甚至自殺意念等憂鬱症狀。工作過勞透過轉換環境或職務調整，通常症狀就會改善。
他建議輕微的工作過勞可透過生活與飲食調整，若過勞症狀出現焦慮症、憂鬱症的情形，建議找專業的身心科醫師診療。
(中國時報)
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