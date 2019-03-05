中市府當紅娘 牽起單身男女

2019年03月05日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

拚經濟，台中市「愛情產業鏈」動起來了！為增加單身民眾聯誼機會，台中市府民政局長吳世瑋4日宣布，將舉辦7場聯誼活動，去年有近560人參加，媒合76人交往，促成3對結婚，還要和經發局合作帶動婚紗、喜宴商機，以實際行動為「愛情產業鏈」增加發大財機會。

台中市結婚率從2015年的千分之7％，至2018年下降到千分之6.1％，男性結婚年齡從32.7歲增加到34.1歲，女性結婚年齡由31歲增到31.4歲，為落實「樂婚、願生、能養」人口政策，民政局樂當「紅娘」牽起單身男女。

去年聯誼活動而認識交往的紀姓夫妻，到場分享參與活動的有趣經驗及感想，兩人聯誼後因打羽毛球找到共同興趣，也找到託付終生的另一半。

吳世瑋說，市府主動擔任月老角色，辦理單身民眾聯誼活動，去年辦理8場次，每場次都吸引許多民眾報名參加，場場爆滿，並成功配對76對，獲得民眾廣大迴響，建立良好口碑。

他希望今年的單身聯誼活動能帶領更多單身民眾在台中遇到愛；活動包括月老加持「樂成月老神助攻」，結合景點的「緣定海景摩天輪」，傳統人文的「舞動平埔情」、「客家文化結緣趣」等，讓參加的單身民眾找到速配對象。

(中國時報)