善化草莓季 優惠衝人氣

2019年03月05日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南市善化區是草莓的重要產地之一，區公所每年與區內草莓農舉辦草莓季活動吸引遊客拓展商機。今年活動以「莓滿幸福，盡在善化」為主題，9日將於善化啤酒廠熱鬧展開，除有精采舞蹈表演，還有親子手作、趣味競賽等活動。

善化區長方澤心表示，善化引進草莓種植數十年，近年來在農民及市府農業局的輔導下，已逐漸奠定「北大湖、南善化」的形象，一年一度的草莓季，更是居民、旅客期待的重要活動。

善化草莓業者表示，今年台南善化草莓產量仍維持一定水準，但觀光採果人潮不如預期，因春節假期長民眾多半出國遊玩，228連假部分人潮也被屏東燈會吸引，導致觀光採果人數銳減5成，業者初估損失恐超過30萬元。為拉抬觀光客人數，今年公所與業者合作的草莓季系列活動，4月8日前將推出採果8折優惠盼衝高人氣。

區公所表示，活動自3月9日起至4月8日展開，除了精彩歌舞比演、親子趣味手作、吃剉冰競賽、有獎徵答、集發票對好禮等活動，拍照打卡更可獲得限量明信片，現場還安排特色農產品展售，希望來採草莓的遊客有吃有喝，還有豐富的伴手禮可買。

(中國時報)