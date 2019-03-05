郭家肉粽7月起開發票

2019年03月05日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄老字號小吃郭家肉粽甫從「政治風暴」脫離，又疑因生意太好，遭人眼紅，接二連三檢舉逃漏稅。國稅局高雄分局澄清，「非關政治」，獲報後登門輔導開發票。業者指出，最快7、8月開發票，但屆時考量成本，擬漲5元。

郭家肉粽老闆郭明坤去年高雄市長選舉因力挺陳其邁，引發韓粉拒吃事件後，好不容易韓國瑜當選市長爭端平息，又加入觀光局旗鼓鹽美食地圖；郭明坤坦言韓上任後，「人都進來了」，生意蒸蒸日上，也改口稱力挺「會做事的人」，孰料又因涉嫌逃漏稅登上新聞版面。

郭明坤語氣盡是無奈說，自己做小本生意，且依照國稅局規定每月營業額在20萬以下核定申請，每3個月都有繳稅，並沒有少繳；到時候開立發票，部分品項恐漲價，為計算方便，肉粽傾向漲5元，但並非全部都調漲。

「此事不要牽扯到韓國瑜身上！」郭銘坤表示，知道小吃店開發票是趨勢，像北部賣麵線都要開了，「只能安慰自己，政府看得起你才叫你開」，但也擔心稅加諸在客人身上，競爭力變得薄弱，也沒多餘的錢可以做善事。

國稅局鹽埕區稽徵所主任董錦德說明，此事無關「瑜邁選舉」事件才有動作，早在1年半前，即接獲民眾檢舉，怎麼郭家肉粽生意好，卻沒開發票，當時便輔導業者要開發票，屆時將依每月營收的5％收營業稅，約每3個月繳1至2萬。

(中國時報)