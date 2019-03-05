獵槍射癱比特犬 判拘役還得罰20萬

2019年03月05日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣林姓男子不滿鄰居養的比特犬常對他狂吠，竟持自製獵槍朝比特犬射擊，導致比特犬後肢麻痺、癱瘓，鄰居外出察看後報警，案經檢方起訴後，宜蘭地方法院依違反動物保護法判林男拘役40天，併科罰金20萬元。

比特犬以凶狠著稱，日前在南投還傳出有一隻黑狗遭比特犬攻擊後死亡，但在去年8月間，宜蘭縣這隻比特犬卻遭人開槍射癱。

判決書指出，林姓男子認為隔壁鄰居任姓男子所飼養的比特犬，性情凶悍，經常對他追吠，因而感到心生不滿，在8月某日晚間，持自製獵槍朝比特犬射擊一發鋼珠彈。

鋼珠擊發後貫穿比特犬的脊椎，任姓男子聽到槍聲，又聽到所養比特犬哀叫，遂外出查看，發現所養的比特犬受傷倒臥在地，立即將比特犬送醫並報警處理，警方在翌日下午前往林家搜索，查出開槍的就是林姓男子。

判決書指出，林姓男子僅因比特犬性情凶悍，曾對其追吠，沒有思考與鄰居理性溝通解決問題，就持獵槍射擊，行為實屬可議，林男迄今未能對任男和解賠償損失，考量他犯後坦承犯行，因此判處拘役40天，得易科罰金4萬元，併科罰金20萬元。

(中國時報)