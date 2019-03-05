土城醫院 民代促增公車、停車位
土城醫院預計年底營運，僅規畫往返捷運永寧站、土城站的免費接駁公車，但樹林、三峽及鶯歌捷運尚未完工，民代質疑交通不便，盼能延伸路線或提出其他方案，並增加醫院周邊停車位；衛生局回應，將由交通局評估後增設。
市議員黃永昌表示，土城地區自市地重劃後，因停車空間設置不足，車位供不應求，待土城醫院落成後，樹林及三鶯地區的就醫人潮湧入，停車空間卻仍未增加，勢必導致違停亂象加劇，盼能延伸公車路線，除了鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，也有望紓緩停車位入不敷出的需求。
市議員林金結則認為，三鶯地區有恩主公醫院，樹林地區與亞東醫院僅一橋之隔，當地民眾已習慣就近就醫，遠道至土城醫院就診的民眾應是少數，建議院方著重規畫土城當地的交通接駁，尤其頂埔、清水地區自市地重劃後湧入大量人口，將成為醫院服務的主要地區。
林金結說，土城醫院雖力拚在年底前營運，但目前主體設備仍未完工，最早也要7月才能取得使照，推測年底開幕將有困難，呼籲市府按部就班，將周邊公共設施規畫完善再營運。
衛生局指出，目前規畫往返捷運永寧站、土城站兩班次免費接駁巴士，醫院也規畫地下停車場，若民眾有需求將交由交通局評估後再增設。
(中國時報)
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