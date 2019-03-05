警疑主動脈剝離 趴值班台猝死
新竹市警第3分局青草湖派出所年僅26歲的吳姓警員，3日晚間在值班台值班時，被同事發現趴在桌上，同仁查覺有異上前叫他，才發現吳已無呼吸心跳，雖立即送醫但仍回天乏術。經初步了解，吳員疑因心臟主動脈剝離而嚴重出血，新竹市警察局已全力協助辦理後事及撫卹事宜
市警局指出，吳員是3日晚間10時許在派出所值班台上值勤，但同仁之後發現他趴在桌上，以為睡著了趕緊叫他竟毫無反應，上前關切才發現吳已沒有呼吸心跳，趕緊通報消防隊救護車送醫。
經醫師診斷，吳員疑因心臟主動脈剝離，雖然立即急救但最後仍宣告不治，家屬獲知後十分悲痛不捨，且吳員年僅26歲，還有大好人生與前途，派出所上下也都感到相當惋惜，家屬今天已北上新竹將吳員帶回南部老家辦理後事。
警方表示，吳姓警員是專31期畢業，目前為1線3星警員，去年1月才調派到新竹市警察局服務，平時服勤務表現都很正常、傑出，而其服務的派出所並非繁重轄區，上下班皆正常，沒有超時工作的情況，同仁過去也不知他有心臟血管方面疾病。
市警局長陳耀南表示，對於吳員猝逝感到非常遺憾與不捨，未來警察局將盡全力協助吳家辦理其後事，吳員若符合因公值勤時身亡，將有300萬元保險金。
(中國時報)
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