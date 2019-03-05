一槍擊斃大哥好友 槍手遭判刑

2019年03月05日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ）

彰化：一槍擊斃大哥好友！去年1月8日「溪湖金錢豹」小莓視聽館發生槍擊命案。槍手郭政霖坦承開槍殺人，檢警則查出是賴金城事先授意，彰化地院依殺人罪將兩人判處無期徒刑，褫奪公權終身；同車前往談判另兩人依非法持有手槍，各處5年4月併科罰金5萬。

(中國時報)