火龍果 巧製染敏化太陽能電池

2019年03月05日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

太陽能發電是重要綠能，卻難脫重金屬汙染的疑慮，研發天然染料減汙是新趨勢。嘉義大學電機工程學系教授江政達指導大學生簡亮語，用火龍果取代人工合染料製成染敏化太陽能電池研究發表於國際期刊《IEEE Sensors Journal》，為太陽能板的汙染隱憂開啟新契機。

嘉義大學電機工程大四生簡亮語，今年甄試榜首錄取中興大學電機研究所，畢業前在國際期刊發表火龍果取代人工合染料製成染敏化太陽能電池的研究成果。

簡亮語說，染敏化太陽能電池相較於其他種類的發電系統，無汙染、成本較低，研究過程中以葡萄、櫻桃、火龍果等含深色花青素的蔬果製作染敏化太陽能電池，火龍果效果顯著，將火龍果染敏化太陽能電池結合至自行開發的轉換晶片，形成一組具有高靈敏度太陽能電池轉換器，可應用來偵測陽光強度。

簡亮語說，染敏化太陽能電池製作比傳統矽基材或薄膜式太陽能電池較為簡易，但主要仍是使用人工合成染料，汙染疑慮仍在，因蔬果的深色花青素可作染料，文獻上有使用藍莓、覆盆子、黑梅、石榴果、蔓越莓等蔬果製作染料。

江政達表示，2年來與學生共同研究有機型態的太陽能電池，以火龍果染劑塗在FTO玻璃片上可達到最顯著的電極電壓，並將玻璃片的電極連接至靈敏度佳的轉換晶片，透過晶片轉換可形成具高靈敏度火龍果染敏太陽能電池，可適用於偵測陽光強度的應用上，如感知溫室內蘭花的陽光強度。

(中國時報)